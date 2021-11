INFO FRANCE BLEU - Bobigny : la ligne 5 du métro visée par des jets de pavés depuis trois jours

Qui s'en prend à la ligne 5 du métro depuis dimanche ? Des pavés ont été lancés à plusieurs reprises ces derniers jours sur des rames de cette ligne à Bobigny. Mardi vers 18h45, entre les stations Bobigny-Pantin Raymond Queneau et Pablo Picasso - Bobigny, "deux métros de la ligne 5 ont été la cible de projectiles, occasionnant des bris de vitre", indique une source policière à France Bleu Paris. Des individus ont jeté des "cailloux, type pavés", précise le parquet de Bobigny qui a ouvert une enquête.

Car il ne s'agit pas de faits isolés. Des incidents similaires se sont produits dimanche et lundi soir, selon cette source policière. La RATP confirme que le trafic a été interrompu deux fois lundi 15 novembre entre 19h et 20h, suite à des jets de projectiles sur les rames. Des équipes du GPSR (les équipes de sûreté de la RATP) et de la police sont intervenues "pour sécuriser les trains et les lieux concernés", indique un porte-parole de l'entreprise.

Le trafic interrompu

Une plainte a été déposée. "La RATP condamne très fermement ces actes de malveillance irresponsables et apporte tout son soutien aux voyageurs et aux agents", indique un porte-parole de l'entreprise. Personne n'a été blessé mais ces incidents perturbent le trafic sur toute la ligne et provoquent des interruptions de service. Ainsi mardi soir, la ligne a été coupée entre 18h et 20h entre les stations Bobigny Pablo-Picasso et Eglise de Pantin.

"Des individus jouent à cache cache avec la police et lancent des pavés au passage de nos trains sur la partie aérienne des voies", indique le compte Twitter de la ligne 5, en réponse à des usagers qui s'étonnent de voir ces interruptions de trafic se reproduire tous les soirs à la même heure. Aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment.