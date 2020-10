Bobigny : la préfecture de la Seine-Saint-Denis ordonne la fermeture d'une école clandestine

Dans un tweet, la préfecture de la Seine-Saint-Denis annonce qu'elle a ordonné, ce jeudi 8 octobre, la fermeture d'une école clandestine à Bobigny, dans le cadre de la "lutte contre l'islam radical".

Cette école rassemblait plusieurs dizaines d'enfants "dans des conditions inqualifiables" et était "hors de la loi et des principes républicains", écrit la préfecture, sans donner plus de détail pour le moment.

Plus d'infos à venir.