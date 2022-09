Bobigny : les élus et les habitants se mobilisent contre les trafics

La mairie comme les habitants cherchent à lutter contre la prolifération du trafic de produits de contrebande comme les cigarettes, les médicaments ou encore les vêtements. Le phénomène engendre de nombreuses nuisances, du harcèlement et des violences. Un jeune homme de 18 ans a d'ailleurs été grièvement blessé fin août.

Se réapproprier l'espace public

Après une première journée de mobilisation et d'échanges le 28 juin dernier, la ville de Bobigny organise cette deuxième journée de mobilisation et de sensibilisation. Le but ? Se réapproprier l'espace public et mettre en avant la voix des riverains du quartier Pablo Picasso du centre-ville, alors que les locataires d'une résidence voisine ont lancé une pétition sur le sujet. Cette mobilisation associe élus, habitants et médiateurs de la ville ainsi que les buralistes d'Île-de-France, engagés pour informer les balbyniens sur les dangers de l'achat de cigarettes de contrebande. Il s'agit également de poursuivre un travail de prévention auprès des usagers des transports, commencé lors de la première édition de cette journée. Cette prévention passe notamment par l'information sur les sanctions encourues par celles et ceux qui achèteraient ces produits, à savoir une amende de 135 euros.

Plus de présence policière

Dès le mois d'octobre, la police municipale étendra ses horaires jusqu'à deux heures du matin pour amplifier ses interventions. Une mesure très attendue des habitants du quartier Pablo Picasso qui subissent ces nuisances quotidiennement. Fatima, balbynienne depuis 25 ans, est à l'initiative d'une pétition demandant plus de présence policière dans le quartier, après que son fils se soit fait agressé à coup de cutter. Elle demande que "justice soit faite".

Parallèlement, la ville et les habitants du quartier demandent à l'État des moyens supplémentaires de police nationale, afin d'assurer une présence permanente des forces de l'ordre. Ainsi qu'une réponse plus ferme de la justice alors que les vendeurs de produits de contrebande récidivent régulièrement malgré des interpellations répétées.

Une prochaine journée de mobilisation dans l'espace public est prévue le 19 octobre prochain.