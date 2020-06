Bobigny : les policiers jettent leurs menottes par terre en signe de protestation

20h jeudi soir devant la préfecture de police de Bobigny (Seine-Saint-Denis). On n'entend que le bruit des menottes qui tombent par terre, lâchées par 200 policiers en colère, coude à coude, à l'appel du syndicat Unité SGP Police. Ils sont là pour dénoncer les dernières prises de parole de leur ministre, Christophe Castaner, et l'interdiction de la méthode de l'étranglement pour les interpellations.

Delphine, 38 ans, 20 ans de police raconte qu'elle n'est "pas rentrée dans la police parce qu'elle a vu la lumière mais par vocation. J'aime mon métier, dit la jeune femme, mais quand je vois l'évolution de la police au fil des années, je ne sais pas si j'y finirai ma carrière. _On est fliqués! Ce sont nous les voyous_!"

Quelle méthode pour remplacer l'étranglement?

A sa ceinture, Delphine porte un taser. Le ministre de l’Intérieur veut le généraliser dans la police, mais selon Samir, ça ne remplacera pas la technique de l'étranglement : "il est efficace à moyenne distance, contre des personnes qui ont des couteaux, des bâtons, mais pour les interpellations et le menottage, le taser ne sert à rien".

Les policiers présents ont l'impression d'être abandonnés par Christophe Castaner. Erwan Guermeur, du syndicat Unité SGP-Police en Seine- Saint-Denis déplore qu'après de longs mois de gilets jaunes et de crise sanitaire, les policiers, fatigués, aient "un ministre qui n'hésite pas à sous-entendre que dans la police on est tous violents et racistes".

Ils entendent manifester de nouveau ce vendredi près de l'Arc de Triomphe à Paris.