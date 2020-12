Inquiétude ce vendredi à la cellule d’accueil des mineurs non accompagnés située à Bobigny (Seine-Saint-Denis). Jeudi, des affiches ont été collées à l’entrée de la CAMNAU. On pouvait y lire des menaces de mort et des accusations de racisme, affirme un communiqué du syndicat FSU.

Bobigny : menaces de mort et accusation de racisme à la cellule d’accueil des mineurs non accompagnés

Des affiches collées à l'entrée de la cellule d’accueil des mineurs non accompagnés situés à Bobigny (Seine-Saint-Denis) font réagir le syndicat FSU territoriale qui regroupe des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Le message était sans ambiguïté, indique le communiqué du syndicat. "Une responsable clairement nommée est menacée de mort ainsi que les agents de ce service. Des accusations de racisme sont également inscrites sur ces affiches qui ont été retirées depuis et récupérées par des agents de la CAMNA".

Les agents ont fait valoir leur droit de retrait à partir de 14h00.

Le syndicat estime que ces menaces "compromettent gravement la santé et sécurité de ces agents". Le président du Conseil départemental a été alerté.

Pour le syndicat "ces menaces inacceptables sont la conséquence du manque de moyens pour l’accueil des mineurs non accompagnés, qui se retrouvent dans des situations désespérées et s’en prennent à leurs premiers et seuls interlocuteurs : le personnel de la CAMNA."

La FSU Territoriale demande "un plan d’urgence associant l’Etat et le Département pour un accueil digne des mineurs non accompagnés et des conditions de travail sûres pour les agents".