Bobigny : procès d'un homme accusé d'avoir violé et battu une femme "en raison de son orientation sexuelle"

Un homme de 24 ans, accusé d'avoir violé, battu et volé une jeune femme, "en raison de son orientation sexuelle", est jugé ce jeudi et ce vendredi à Bobigny par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis.

"Je vais te faire kiffer"

Le 8 octobre 2017, la jeune femme, 30 ans à l'époque, rencontre lors d'une soirée à Paris, le jeune homme. Il l'aborde, elle rejette dans un premier temps ses avances en lui expliquant qu'elle est lesbienne, mais "séduite" finit par rentrer chez elle, à Saint-Ouen, accompagnée de ce garçon. Ils entament alors un rapport sexuel, mais Jeanne* (*prénom modifié dans une interview donnée à l'AFP), change d'avis et elle lui demande "expressément de s'arrêter", selon son avocat, Stéphane Maugendre. Mais selon la victime, l'homme continue et la traite de "petite conne", puis lui lance : "Ah, tu kiffes les meufs, je vais te faire kiffer". Il la roue également de coups. Les sévices durent deux heures. Quand il quitte l'appartement, il lui dérobe une chevalière et sa carte bleue.

20 jours d'ITT

Le médecin qui examine Jeanne, quelques heures après les faits, relève de nombreuses plaies sur tout le corps, "une perforation du tympan" et des ecchymoses au niveau du cou et du thorax. La jeune femme se voit prescrire 20 jours d'incapacité totale de travail (ITT).

Son violeur présumé est retrouvé, deux semaines plus tard, dans le Calvados, où il vit avec sa compagne. Il est alors déjà connu pour des faits d'agression sexuelle sur mineur et de vol avec violence. Mais pour cette nuit là, il nie les violences et les coups et assure que le rapport était consenti.

Le juge d'instruction a décidé pourtant de le renvoyer devant la cour d'assises pour viol avec "la circonstance aggravante que les faits ont été commis en raison de l'orientation sexuelle de la victime". L'accusé, âgé de 24 ans aujourd'hui, devra aussi répondre de vol avec violence et de tentative d'escroquerie.

Un procès pour "faire passer la justice"

Jeanne, a tenu à ce que le procès soit ouvert au public et qu'il ne se déroule pas à huis clos."Porter plainte pour viol, c'est terrible, c'est un combat long et dur qui s'ajoute au viol. Aller au bout de la procédure, supporter cette épreuve en vaut la peine si elle permet de faire passer la justice", explique-t-elle à l'AFP en rappelant qu'"il y a tellement peu de femmes qui obtiennent un procès". Le verdict est attendu ce vendredi 6 mars.