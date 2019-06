Bobigny : un élève de maternelle fait un malaise en pleine canicule

Bobigny, France

La température continue de grimper dans les établissements scolaires, notamment en Seine-Saint-Denis. À Bobigny, un élève de 3 ans, a fait un malaise ce mardi après-midi pendant le temps de sieste.

Un malaise pendant la sieste

L'enfant, en petite section, avait du mal à se réveiller de sa sieste et montrait un état inquiétant. Les pompiers ont été appelés sur place, ont suspecté un "coup de chaud" et on "refroidit" le petit à coups de brumisateur avant de l'emmener à l'hôpital Jean Verdier de Bondy. Le garçon a finalement pu rentrer chez lui en fin de journée avec sa maman. L'enfant est connu pour avoir des problèmes de santé récurrents, mais impossible de confirmer si c'est vraiment la chaleur qui a provoqué ce malaise.

Pas de fermeture d'écoles à Bobigny

Malgré la demande du syndicat SnuiPP qui réclame la fermeture des écoles dans le département jeudi et vendredi, jours de pic de la canicule, la mairie de Bobigny n'a pas prévu de prendre cette mesure. "Ce ne serait pas rendre service aux parents qui n'ont pas forcément la possibilité de s'occuper des enfants ces jours-là et rien ne prouve que les petits ne traîneraient pas dehors au lieu d'avoir école, ils ne seront plus plus protégés dans ce cas", explique un collaborateur du maire.