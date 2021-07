Bobigny : un enfant de 3 ans meurt en tombant par la fenêtre d'un immeuble

Un enfant de trois ans est mort ce mercredi à Bobigny en tombant par la fenêtre d'un immeuble. Le parquet annonce qu'une enquête est ouverte pour "recherche des causes de la mort".

Une enquête est ouverte après la mort d'un enfant de trois ans, ce mercredi à Bobigny. Le parquet indique qu'il s'agit pour l'instant d'une "recherche des causes de la mort", et précise que l'enfant est tombé par la fenêtre d'un immeuble. Selon le site actu.fr, il a fait une chute du 4e étage, et est décédé sur place malgré l'intervention des secours.

Plus d'infos à venir...