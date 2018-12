Bobigny : un incendie fait trois morts dont deux enfants

Un incendie s'est déclaré au premier étage du 20 de la rue Paul Eluard à Bobigny. Le bilan est terrible trois morts, une femme de 20 ans et deux enfants de 3 et 5 ans. Trois autres personnes sont en état d'urgence absolue, leur pronostic vital est engagé.

Bobigny, France

Le feu s'est déclaré vers 21h20 au premier étage d'un immeuble qui en compte 18 dans la cité Paul Eluard à Bobigny. Le feu s'est propagé dans le couloir et a dégagé énormément de fumée toxique. Une femme de 20 ans est morte ainsi que deux jeunes enfants de 3 et 5 ans. Trois personnes ont été extraits par les pompiers, brûlées et intoxiquées. Leur pronostic vital est engagé.

L'incendie a été éteint vers 23 h 10. Une centaine de sapeurs pompiers étaient sur place venus d'une quinzaine de centre.