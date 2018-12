Boehringer Ingelheim supprime des postes. Le laboratoire emploie 155 personnes à Reims

C'est un coup dur pour les 2 800 salariés de Boehringer Ingelheim. Le laboratoire biopharmaceutique allemand a annoncé ce lundi 10 décembre la suppression de 327 postes en France. Or l'entreprise est présente à Reims, où elle emploie 155 personnes.

Ce sont des postes administratifs et commerciaux qui seront supprimés (197 postes dans le pôle santé humaine et 130 postes chez Merial dans l'activité santé animale). Le projet prévoit par ailleurs la "modification" de 120 contrats de travail. Ainsi, des postes basés à Paris et Reims seront transférés vers Lyon.

La direction de Boehringer Ingelheim justifie cette décision par le contexte économique : "Ces deux dernières années, notre chiffre d'affaires dans la santé humaine en France a baissé de 18%", a souligné auprès de l'AFP le président de Boehringer Ingelheim France, Jean Scheftsik de Szolnok, à l'issue d'un comité d'entreprise extraordinaire.

De son côté, le syndicat CFE-CGC considère dans un communiqué que cette décision est la conséquence d’un manque d’anticipation de la direction dans la gestion de l’entreprise.