Bobigny, France

Un adolescent de 14 ans, handicapé mental, et son père ont été violemment pris à partie lundi soir à Bobigny dans la rue du Bois d'Amour. Selon le parquet de Bobigny, un jeune homme de 16 ans a été placé en garde à vue.

Frappé à coups de barres de fer et de cailloux

Il est près de 23 heures quand une vingtaine d'individus commencent à s'en prendre à l'adolescent. Ils le frappent à l'aide de bâtons, de barres de fer et de cailloux, pour lui dérober son portefeuille. Le père de la victime tente alors de s'interposer, il reçoit lui aussi des coups, avant d'appeler la police.

La plupart des agresseurs prennent alors la fuite, seul l'un d'entre eux est interpellé par les forces de l'ordre et placé en garde à vue. Il s'agit d'un mineur de 16 ans, selon le parquet de Bobigny.

Les victimes hors de danger

L'adolescent et son père ont été transportés à l'hôpital. Le premier souffre de douleurs aux cervicales. Le second d'un traumatisme à l’œil, de plaies au menton, à la jambe et à la main. Tous les deux sont hors de danger.