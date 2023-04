Bois-d'Arcy : des associations saisissent la justice pour dénoncer des conditions de détention "indignes"

L'observatoire international des prisons (OIP) et des associations d'avocats ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles lundi 3 mars pour dénoncer la situation au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy. Dans leur communiqué, ils expliquent vouloir "mettre un terme à l'indignité des conditions de détention et aux violations flagrantes des droits fondamentaux des personnes détenues" en obligeant "l'administration de la prison à adopter un certain nombre de mesures".

En décembre dernier déjà, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a livré un rapport accablant sur l'état de la maison d'arrêt. Avec un taux d'occupation de 165%, l'organisme avait demandé de "suspendre les incarcérations" à Bois-d'Arcy. En mars, un détenu s'est suicidé dans sa cellule.

La sénatrice EELV de Paris, Esther Benbassa, a visité la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy ce lundi. Habituée à entrer ainsi dans des prisons, l'élue décrit ce qu'elle a vu à France Bleu Paris : "C'est une prison qui date des années 80. Elle a mal été construite et les matériaux ne sont pas bons. Les douches sont très sales. Il y a des cellules où ils sont quatre avec une seule toilette. Les fenêtres sont cassées et l'air passe continuellement. Cette prison a des gros problèmes d'électricité, qui peuvent facilement mettre le feu à une cellule. Les détenus ont beaucoup de mal à avoir des soins quand ils sont malades. Ils peuvent attendre très longtemps avant d'être soignés. Il faut que l'Etat fasse quelque chose, ça ne peut plus continuer comme ça".

Le ministre de la justice, Eric Dupont Moretti, s'est rendu ce mardi matin à la prison de Bois-d'Arcy pour un autre sujet, dans le cadre d'une visite sur le travail en détention. Le garde des Sceaux veut qu'au moins 50% des détenus est un travail rémunéré, contre 30% actuellement.