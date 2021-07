Un accident de la route a fait sept blessés ce 22 juillet, sur la commune de Bois-de-Céné, en Vendée. Deux voitures se sont percutées, mobilisant de nombreux engins de secours pendant plus de deux heures. Une personne a été gravement touchée dans l'accident.

Bois-de-Céné : un accident de la route fait 7 blessés et mobilise 13 engins de secours

Beaucoup de camions de pompiers au nord de la Vendée ce jeudi 22 juillet en début d'après-midi. Vers 14 heures 30, à Bois-de-Céné, à hauteur du lieu-dit Pontoise, deux voitures se sont percutées. Un accident qui a fait sept blessés, dont un grave, et qui a mobilisé au total 13 engins de secours. L'intervention a duré deux heures et demie.

Une personne incarcérée

Une femme de 32 ans a été gravement blessée dans cet accident. Six autres personnes sont touchées, dont deux enfants de 5 et 13 ans. Tous ont été transportés dans différents hôpitaux. Cet accident a mobilisés des pompiers de différentes casernes de Vendée et même de Loire-Atlantique, puisque deux camions du département voisin sont venus en renfort.