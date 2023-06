Bois illégal : 165.000€ requis à Rennes contre le groupe malouin ISB France

165.000 euros d'amende ont été requis à Rennes, à l'encontre d' ISB France , dont le siège social est à Saint-Malo. Greenpeace qui est à l'origine de la plainte, lui reproche de ne pas avoir suffisamment évalué sa chaîne de fournisseurs et d'avoir importé pour 180.000 dollars de bois illégal, entre décembre 2016 et juillet 2017. Il s'agissait de quatre lots de lames de terrasse d'ipé, un bois très prisé (non protégé pour le moment) au Brésil, pour 80 mètres-cubes en tout. Ce qui pèse peu, comparés au 450.000 mètres-cubes que la société bretonne fait transiter chaque année.

La diligence raisonnée

Ce procès de plus de cinq heures est une quasi première en France, puisque le seul du genre s'est déroulé il y a dix jours à Châteauroux . Concrètement, il n'est pas reproché à ISB France d'avoir importé du bois illégal, mais d'avoir manqué à son obligation de diligence raisonnée.

La diligence raisonnée c'est l'obligation qui est faite par le RBUE (Règlement Bois de l'Union Européenne) aux entreprises de s'assurer qu'elles n'importent pas du bois illégal. Le problème c'est que de l'aveu même d'un expert, les circuits sont extrêmement complexes. Dans le cas d'ISB par exemple, on trouve le bûcheron dans l'État du Para au Brésil, puis un intermédiaire brésilien qui scie et conditionne, et encore un intermédiaire, cette fois en Floride, qui fournit l'entreprise bretonne.

86% d'arbres en non-conformité

S'il est reproché à ISB France de ne pas avoir suffisamment évalué ces différents maillons et l'origine du bois, Greenpeace l'a fait. L'association a enquêté sur place au Para et découvert que 86% des arbres coupés ne sont pas conformes aux documents émis. Ou encore, que la première société intermédiaire, qui scie et conditionne, avait déjà été condamnée pour des délits en lien avec le commerce du bois. Il y a donc négligence et cette négligence, pour Greenpeace, est un délit de manquement à cette fameuse diligence raisonnée. Ce que conteste évidemment la société ISB, qui explique avoir répondu aux exigences européennes, estimant par exemple que le Brésil n'est pas un état suffisamment corrompu pour remettre en cause ses importations.

Ces 165.000 euros d'amende requis par le Procureur de la République correspondent aux 180.000 dollars des lots importés. De son côté, l'avocate de la partie civile a réclamé 110.000 euros de dédommagement, dont 60.000 pour Greenpeace, 30.000 pour France Nature Environnement et 20.000 pour l'association Canopée. Le jugement a été mis en délibéré au 11 septembre.