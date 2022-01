Royan : une bombe anglaise de la seconde guerre mondiale découverte dans le quartier du Parc

L'engin explosif de 250 kilos a été mis à jour lors d'un chantier privé dans le quartier du parc. La bombe est amorcée et donc potentiellement dangereuses. Quelques riverains ont été évacués en attendant sa neutralisation dans les prochains jours par les services de déminage.

La ville de Royan n'en est pas à sa première et ce n'est sans doute pas la dernière. Une bombe anglaise datant de la Seconde Guerre mondiale a été découverte sur un chantier privé dans le quartier du Parc. L'engin pesant 250 kg n'est pas explosé et amorcé. Ce qui a conduit les autorités à procéder à sa sécurisation avant une prise de décision prochaine par les services de l’État.

L’équipe de déminage venue de La Rochelle ce mercredi matin a procédé à une première opération de sécurisation de l’engin explosif. Elle consiste à "enfouir la bombe à quatre mètres de profondeur et de surélever l’emplacement par un mur de terre de trois mètres de hauteur, puis la recouvrir à nouveau", précise la ville de Royan.

Le constat réalisé par les démineurs rochelais fait l’objet d’une analyse de la situation par le Groupement d’intervention du déminage à Paris afin de déterminer la procédure à employer de "pétardage" éventuel de la charge.

Un périmètre de sécurité de 200 m a été mis en place. Les riverains les plus proches du chantier privé ont été évacués et relogés en attendant l'extraction et la neutralisation de la bombe dans les prochains jours. Une société privée veille sur le chantier.