Bombe sous la voie ferrée à Folles : l'affaire du mystérieux groupe AZF jugée 19 ans après

Un homme de 76 ans est jugé ces mercredi et jeudi devant le tribunal judiciaire de Paris pour avoir menacé de faire exploser des bombes sous les voies ferrées en France. Les faits remontent à 2003 et 2004, c'était l'affaire d'un mystérieux groupe dénommé AZF.

Pendant près de deux ans, ce groupe avait menacé de faire exploser des voies ferrées et demandait une rançon de 4 puis 8 millions d'euros pour ne pas exécuter cette menace. Cette affaire avait eu un grand retentissement en Limousin puisqu'une bombe avait été découverte en Haute-Vienne sous la ligne Paris-Limoges-Toulouse. L'engin avait été découvert le 21 février 2004 à Folles près du viaduc des Rochettes.

Le ministère de l'intérieur avait reçu une lettre anonyme avec des coordonnées GPS indiquant l'emplacement. Cette bombe la bombe de Folles était sophistiquée et en état de fonctionner. Cet évènement rendait crédibles des menaces initialement loufoques, puisque les individus communiquaient avec le gouvernement dans les annonces du journal Libération .avec les pseudos "Mon Gros Loup" et "Suzy".

Après plusieurs mois, le groupe n'a plus donné aucune nouvelle et semblait avoir disparu dans la nature. Mais l'enquête a continué et a débouché sur l'interpellation de 3 personnes en 2018. Michel D. jugé aujourd'hui est un ancien chef d'entreprise. Il dément avoir voulu instaurer la terreur en France mais devra s'expliquer sur ce stratagème qui a duré près de deux ans.

La qualification d'affaire "terroriste" a été abandonnée au cours de l'instruction.