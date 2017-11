Bonbonnes de gaz près de Notre-Dame: la suspecte de Chalette condamnée pour avoir introduit un téléphone dans sa cellule

En attendant d'être jugée dans l'affaire des bonbonnes de gaz près de Notre-Dame de Paris, Ornella G. est condamnée pour avoir introduit un téléphone dans sa cellule grâce à sa soeur. Cette femme, originaire de Chalette-sur-Loing, écope de trois mois de prison ferme.

Plus d'un an après la découverte de bonbonnes de gaz près de Notre-Dame, l'une des suspectes vient d'être condamnée pour avoir introduit un téléphone portable dans sa cellule, au centre pénitentiaire de Saran où elle est incarcérée dans l'attente de son procès. Ornella G., originaire de Chalette-sur-Loing, a bénéficié de l'aide de sa soeur pour introduire son téléphone et dialoguer ainsi avec sa famille. Seulement pour des conversations d'ordre familial, selon les enquêteurs. Ornella G. écope de trois mois fermes, sa soeur de trois mois avec sursis.

Peu après la découverte de ces bonbonnes de gaz dans une voiture près de Notre-Dame, un premier couple, originaire du Loiret et connu des services de police, avait été interpellé près d'Orange, dans le Vaucluse, avec ses trois enfants. Un autre couple avait été interpellé plus tard dans le Loiret. Au moins un de ces couples est connu pour son appartenance à la mouvance islamiste radicale. La plus jeune de ces gardés à vue a 26 ans, le plus âgé 34.

Aucun détonateur mais des bidons de gasoil

Aucun détonateur n'avait été retrouvé dans la Peugeot 607 de couleur sombre qui était garée à deux pas de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cette voiture pleine de bonbonnes de gaz attendait peut-être le passage d'un artificier, elle aurait peut-être même pu exploser sans dispositif de mise à feu. Les enquêteurs ont retrouvé dans le coffre plusieurs bidons de gasoil, juste à côté des bouteilles de gaz. Les enquêteurs analysent également des documents en arabe retrouvés dans le véhicule. Ils contiendraient des versets du Coran.

Signalée par un employé de bar

Cette voiture remplie de bonbonnes était stationnée près de la cathédrale Notre-Dame et de la préfecture de police de Paris. C'est un employé de bar qui a signalé qu'un véhicule suspect stationnait dans une petite rue proche du quai de Montebello. Il avait remarqué la présence d'une bouteille de gaz sur la banquette arrière de cette voiture, feux de détresse allumés et sans plaques d'immatriculation. Après vérification, la bouteille en question s'est avérée vide, mais cinq autres bouteilles pleines étaient stockées dans le coffre.