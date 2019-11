Alors qu'il était chez sa maîtresse à Bonchamp-lès-Laval, un homme de 45 ans a été arrêté par la police et placé en garde-à-vue, lundi 18 novembre. Soupçonné de violences aggravées, il a été placé sous contrôle judiciaire ce jeudi 21 novembre. Interrogée, son épouse a aussi parlé de violences.

Bonchamp-lès-Laval : un homme soupçonné de violences sur sa maîtresse... et sur sa femme

Bonchamp-lès-Laval, France

Ce lundi 18 novembre, ce sont des voisins qui appellent la police à 13h12, en entendant des cris dans ce domicile de Bonchamp-lès-Laval (Mayenne). En cause, une altercation entre un homme de 45 ans, résidant à Louverné, et la locataire, qui s'avère être sa maîtresse. Elle lui affirme qu'elle désire le quitter, lui réagit en la poussant violemment contre le réfrigérateur. La police intervient, interpelle l'homme et le place en garde-à-vue pour "violences aggravées".

La compagne décrit, elle aussi, des violences

En marge de cette garde-à-vue, les enquêteurs auditionnent aussi l'épouse de l'individu, qui déclare également avoir subi des violences de sa part. De son côté, l'homme reconnaît les faits mais tend à les minimiser, précisent les forces de l'ordre.

Présenté ce vendredi 22 novembre à un juge d'instruction, l'homme a été placé sous contrôle judiciaire. Il a également interdiction d'entrer en contact avec les deux femmes, et doit suivre une obligation de soins.