Bonchamp : un homme condamné à quatre ans de prison ferme pour une agression au couteau

Un homme de 36 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Laval (Mayenne), vendredi 10 septembre, à quatre ans de prison ferme. Quelques jours plus tôt, il s'est battu avec un homme et lui a assené plusieurs coups de couteau. Le motif de la dispute apparaît futile.

Vendredi 10 septembre, le tribunal correctionnel de Laval a condamné un homme de 36 ans à quatre ans de prison ferme pour violences avec arme et avec préméditation. Il s'est disputé avec un homme dans un garage automobile à Bonchamp-lès-Laval, lundi 6 septembre, et a asséné plusieurs coups de couteau.

A l'audience, la victime marche lentement. L'homme en tee-shirt blanc et pantalon gris respire encore difficilement et se tient les côtes. Le médecin lui a diagnostiqué une incapacité temporaire de travail d'au moins 30 jours. Il ressort des échanges que le motif de la dispute est futile.

Tout est parti d'une moquerie lancée par la victime. Il croise au garage la femme de son ancien employeur, qui garagiste lui aussi. Leur relation s'est mal terminée il y a quelques années pour une histoire de salaires non versés. Il demande pourquoi son conjoint n'est pas capable de changer les pneus lui-même et envoie sa femme dans un autre garage.

Une pluie de coups

Ni une, ni deux, elle appelle son mari qui rapplique depuis Saint-Berthevin, armé d'un couteau. "Je voulais simplement discuter", dit le prévenu, vêtu d'un maillot de football de l'équipe du Maroc. Et le couteau, "pour se protéger" si ça dégénère. D'après la vidéosurveillance, ça a vite dégénéré puisque l'agresseur fonce sur sa victime. Les coups pleuvent à la tête, au flanc, dans le bas ventre. Les deux hommes finissent au sol. Deux collègues s'interposent et neutralisent l'agresseur.

"Je suis un homme honnête", justifie le prévenu qui explique s'astreindre à son métier de garagiste depuis deux ans. "Mais il a menacé ma femme. S'il a un problème avec moi, il vient me le dire à moi." La cour ne croit pas à la version des menaces. Le prévenu a eu une réaction "disproportionnée", et "préméditée", qualifie le procureur. Il constate que "après un premier appel avec votre femme, vous en avez passé un second qui vous a largement laissé le temps de vous rendre compte qu'elle n'était pas en danger".

"Vous auriez pu le tuer"

"Vous auriez pu le tuer", insiste le président. "Ils étaient trois autour de moi", répond le prévenu désignant les deux collègues de la victime.

Le parquet a requis initialement 5 ans de prison, constatant "des faits particulièrement graves", assorti d'une interdiction de contact avec la victime, une interdiction de séjour dans la commune de la victime et une interdiction de détention et de port d'armes. Des réquisitions suivis par le tribunal, qui a ramené la peine d'emprisonnement ferme à 4 ans.