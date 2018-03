Un homme de 24 ans a été tué dans la nuit de mercredi à jeudi, à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Il a été renversé par un automobiliste, avec qui il venait d'avoir un différend, et qui a pris la fuite.

Bondy, France

Un homme de 24 ans est mort des suites de ses blessures dans la nuit de mercredi à jeudi, après une dispute entre automobilistes. Cet homme a été renversé, à Bondy, par un autre conducteur, qui a pris la fuite, et avec lequel il venait de se quereller. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour meurtre, confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Le conducteur du véhicule est toujours recherché.

Un différend inexpliqué

La querelle a débuté peu après minuit, au niveau du pont de Bondy. L'homme de 24 ans, d'origine roumaine, selon une source proche de l'enquête, se trouve avec un ami dans une voiture. Derrière eux circule une Mercedes. Un différend éclate avec le conducteur de cet autre véhicule, pour une raison encore inexpliquée.

Le conducteur recule et écrase le jeune homme

Les deux hommes décident alors de descendre de leur voiture et frappent à la fenêtre de l'autre conducteur. C'est alors que ce dernier avance et renverse l'homme de 24 ans. Il recule ensuite et l'écrase avant de prendre de la fuite. Très grièvement blessé, le jeune homme est hospitalisé à la Pitié Salpêtrière. Il meurt des suites de ses blessures à 2h30.

Selon l'ami de la victime et un chauffeur de bus témoin de la scène, l'homme aurait reculé volontairement sur le jeune homme. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour meurtre, afin de vérifier le caractère volontaire de ce geste.