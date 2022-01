Bondy : la voiture de Sylvine Thomassin, candidate à la prochaine municipale partielle, a été incendiée

Sylvine Thomassin ne décolère pas et elle le fait savoir ce vendredi sur Twitter. Dans la nuit de jeudi à vendredi, sa voiture a été incendiée à Bondy (Seine-Saint-Denis).

"Trop, c'est trop", dit l'ancienne maire de Bondy, tête de liste pour l'élection municipale partielle des 23 et 30 janvier 2022 qui a porté plainte au commissariat de Bondy.

Dans un communiqué, elle dénonce "les méthodes de voyou qui étaient déjà à l'oeuvre lors des élections municipales de 2020".

"Après les insultes, les intimidations, les tags diffamatoires, les tracts anonymes, c'est à mes biens personnels qu'on s'en prend désormais", ajoute Sylvine Thomassin.

Elle signale le climat de cette campagne électorale qu'elle juge "délétère" et montre du doigt ses adversaires politiques.

Elle révèle les agissements d'un colistier de l'un de ses adversaires qui aurait publié sur les réseaux sociaux une photo volée où on la voyait devant chez elle et une photo de sa voiture dont on voyait l'immatriculation. "Il est difficile de ne pas faire le lien entre cette publication ... et l'incendie de mon véhicule quelques heures après", écrit-elle