"Bonjour, j'ai tiré cinq balles sur mon voisin à Ychoux" : l’appel de l’accusé diffusé aux Assises des Landes

C’est le tout premier appel qu’il a passé après avoir tiré sur son voisin. Aux assises des Landes, pour l’avant dernier jour du procès de Claude Gorsky, l’enregistrement de son appel à la gendarmerie, le dimanche 20 mai 2018, quelques minutes à peine après avoir tiré sur Saïd El Barkaoui, a été diffusé à la Cour. Un appel glaçant.

"Je ne connais pas ce monsieur, pourquoi il a tué mon fils ? Pourquoi ?"

De ce mercredi, avant-dernier jour du procès, on retiendra d'abord la prise de parole de la mère de Saïd El Barkaoui, la victime, qui a exprimé ce qu'elle avait sur le coeur : "Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Saïd, lance la mère à la Cour d'Assises. Mon fils était très tendre avec moi, je pense toujours à lui, je ne l'oublierai jamais [...] Je ne connais pas ce monsieur, pourquoi il a tué mon fils ? Pourquoi ? Je demande au tribunal de calmer le feu dans ma poitrine." Des larmes coulent sur les joues de la mère de famille, entourée dans la salle de ses cinq autres enfants.

Une journée marquée également par l'intervention des associations anti-racistes, parties civiles dans ce procès. Présentes depuis trois ans aux côté de la famille de la victime, elles ont chacune exprimé l'importance de ce procès, qu'elles espèrent être exemplaire en matière de lutte contre les crimes racistes. "Le racisme dévaste les gens, il tue socialement et aujourd'hui il tue physiquement", a déclaré Sandrine Malet, cadre régionale de SOS racisme, soutenue par le président de l'association. Le MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples), espère également que ce crime "ne soit pas oublié".

L'appel de Claude Gorsky aux gendarmes, quelques minutes après les coups de feu

Après avoir tiré sur son voisin, le 20 mai 2018, en fin de journée, le retraité est rentré chez lui et a appelé les gendarmes. Cet appel, enregistré à 18h34, a été diffusé dans la salle d'audience. Il dure entre 10 et 12 minutes.

Je sais que je vais aller en prison

On entend d’abord une musique d’attente qui demande de patienter. Puis le gendarme décroche et Claude Gorsky déclare, d’un ton calme : "Oui, bonjour, je viens de tirer cinq balles sur mon voisin à Ychoux." Le gendarme lui demande "Pourquoi?". "Parce qu’il m’emmerde depuis 4 ans, c’était la fois de trop, répond Claude Gorsky [...] Je sais que je vais aller en prison, ce soir je vais dormir à la gendarmerie."

Le gendarme tente de le garder au téléphone le plus longtemps possible, le temps que ses collègues arrivent chez lui pour l'interpeller. Claude Gorsky raconte sa vie professionnelle, comme il aime le faire depuis le début de son procès, mais aussi de Saïd El Barkaoui : "Écoutez, je ne vais pas me faire emmerder encore dix ans, surtout par un arabe."

"C’était prévu et prévisible [...] Je suis allé deux fois porter plainte et vu cinq ou six fois le maire. S'il est mort, je vais être en prison et je saurais pourquoi. Je serai tranquille.", ajoute le retraité. Au bout de 10 minutes environ, Claude Gorsky raccroche. Le verdict du procès est attendu ce jeudi.