Bonnac-la-Côte : le corps d'un octogénaire retrouvé près de six mois après sa disparition

Près de six mois après la disparition de Richard Iyasawmy, signalée en avril dernier par sa famille, le corps de cet homme de 84 ans a été retrouvé à Bonnac-la-Côte le 5 octobre. Ce sont des chasseurs qui l'ont découvert dans un sous-bois et ont prévenu les gendarmes. Ses proches ont toutefois attendu l'avancée de l'enquête et notamment les résultats de l'autopsie et des analyses ADN avant d'annoncer la nouvelle sur Facebook ce dimanche.

Diabétique et atteint de la maladie de Parkinson, l'octogénaire avait quitté son domicile en zone nord de Limoges sans papiers, ni téléphone et sa famille avait rapidement donné l'alerte. La police de Limoges avait lancé un appel à témoins et plusieurs battues avaient été organisées, avec l'aide de chiens et de drones pour tenter de retrouver sa trace. Sa fille exprime sa reconnaissance et ses remerciements à tous ceux qui ont participé aux recherches et aidé la famille dans ces moments difficiles.