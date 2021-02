"Bonnet, gants et thermos de café", la semaine glaciale des vignerons marnais

Des hectares et hectares de vignes, parsemées d'une neige tombée quatre jours auparavant. Un thermomètre qui affiche -8°C et le vent qui pousse le ressenti à -15°C. Voilà les conditions actuelles de travail des les vignes marnaises. Malgré cette météo bien fraîche, qui persiste depuis le début de la semaine, les vignerons sont au travail, s'adaptent et s'équipent.

Et soudain l'hiver

"On réapprend à mettre un bonnet, à mettre des gants, un coupe-vent et puis on prend un thermos de café", s'amuse Yves Couvreur, président de la fédération des vignerons indépendants et vigneron à Rilly-la-Montagne. Il se souvient des -28°C ressentis en 1985, certes on en est loin mais s'habituer au froid n'est jamais évident. "Les premiers jours on s'acclimate, ça fait un choc de passer d'une dizaine de degrés la semaine dernière aux températures d'aujourd'hui. Après c'est bien on retrouve un vrai hiver, on a souvent -2°C pendant quelques jours mais ça faisait quelques années que ça n'avait pas duré autant", témoigne-t-il.

Yves Couvreur reste mobilisé dans ses vignes, quand il fait trop froid il privilégie d'autres tâches, "on a un peu de travail dans les caves, on a aussi de la mécanisation, l'épandage d'engrais etc.", puis il revient l'après-midi, lorsque le soleil pointe le bout de son nez et que le thermomètre se réchauffe.

Si les températures baissent davantage, il faudra commencer à se soucier de la vigne

Contrairement aux idées reçues les vignes supportent le froid, il est même bénéfique pour le sol. "Le froid gagne en profondeur ce qui au dégel provoquera une aération naturelle du sol, puisque l'eau le soulève légèrement. C'est bien aussi parce que le froid repousse les premiers signes de végétation que l'on aime pas voir arriver trop tôt", explique David Gaudinat, vigneron marnais et rapporteur de la commission technique du Syndicat Général des Vignerons. Si les températures actuelles sont sans danger, il faut quand même surveiller leur évolution car si elles passent trop en dessous les -10°C, certains vignerons seront obligés d'arrêter temporairement la taille de leur vigne, pour éviter de l’abîmer.