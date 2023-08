Indre : le maire de Bonneuil est sorti d'une garde à vue jugée "disproportionnée" par ses soutiens

La garde à vue du maire de Bonneuil s'est achevée ce mercredi en début d'après-midi, vers 14 heures. Robert Diez a été entendu pendant près de 24 heures à la gendarmerie de Saint-Benoît-du-Sault, avant de ressortir libre. Il a été accueilli par une vingtaine d'élus locaux venus lui manifester leur soutien. Le maire de Bonneuil fait l'objet d'une enquête ouverte par le parquet de Châteauroux ayant ouvert une enquête pour "dénonciation d'infraction imaginaire". La justice met en doute la version donnée par le maire, qui affirme avoir été agressé vendredi 18 août en mairie.

ⓘ Publicité

L'affaire prend chaque jour un peu plus d'ampleur à Bonneuil. Depuis fin 2020, un conflit oppose le maire à ses anciens colistiers qui ont tous quitté leur siège au conseil municipal, paralysant la situation.

À lire aussi Mairie de Bonneuil : Frédérique Gerbaud et deux maires appellent Gérald Darmanin à intervenir

Le placement en garde à vue de l'élu de 84 ans provoque l'indignation de plusieurs de ses collègues . Les maires de Roussines, Beaulieu et Saint-Gilles étaient présents ce matin devant la gendarmerie de Saint-Benoît-du-Sault. "On ne comprend pas cette garde à vue qui nous semble disproportionnée. Connaissant la personne et ses opposants, on est tous unanimes pour soutenir notre collègue qui est une personne modérée" , explique au micro de France Bleu Berry Philippe Gourlay, le maire de Roussines.