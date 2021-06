Bonny-sur-Loire : une conductrice renverse un gendarme

Une jeune femme de 19 ans va être jugée devant le tribunal de Montargis ce mardi : elle est soupçonnée d'avoir renversé un gendarme ce dimanche après-midi, lors d'un contrôle routier à Bonny-sur-Loire. Il est 15h45, lorsque les forces de l'ordre tentent d'intercepter sa voiture, précise le procureur de la République de Montargis, Loïc Abrial.

La conductrice refuse d'obéir, elle accélère et traverse Bonny-sur-Loire, manquant de provoquer trois accidents de la route. Les forces de l'ordre la rattrapent et la bloquent. Elle tente alors de les contourner et percute un des militaires. Celui-ci se retrouve sur son capot, sur 50 mètres environ. ll parvient à la stopper et sort alors son arme, elle se laisse finalement interpeller.

Une ITT de cinq jours pour la victime

Placée en garde à vue, elle reconnaît les faits et explique avoir voulu fuir le contrôle. Cette étudiante conduisait sans permis et sans assurance. Elle sera jugée en comparution de plaider coupable (CRPC) devant le tribunal de Montargis, et encourt cinq ans de prison. Le gendarme n'a pas porté plainte. Blessé à la cheville, il a cinq jours d'ITT.