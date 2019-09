En Savoie, le village de Bonvillard se recueille pour un dernier hommage à Timothy

Les obsèques et le recueillement autour de Timothy ont eu lieu ce vendredi matin dans le village de Bonvillard. Un peu plus de 300 personnes ont participées à cet hommage.

Ce vendredi, plus de 300 personnes se sont rassemblées à Bonvillard pour rendre hommage à Timothy

Bonvillard, France

Famille, amis et proches ont rendu un dernier hommage à Timothy. Ce jeune homme de 19 ans, originaire de Bonvillard (Savoie) a été tué samedi 31 août par un déséquilibré à Villeurbanne alors qu'il se rendait à un festival avec plusieurs amis, il a été poignardé.

Un peu plus de 300 personnes se sont réunies ce vendredi matin devant et dans l'église de Bonvillard. La suite des obsèques s'est déroulée dans la plus stricte intimité familiale.

A la demande de la famille, nous avons choisi de ne pas diffuser d'images de la cérémonie

Des mots pour tenter de calmer les maux

La cérémonie a débuté à 10h30, sous le coup des cloches de Bonvillard. L'église du village n'a pas pu accueillir tout le monde mais une enceinte a été installée à l'extérieur pour diffuser les discours.

La famille de Timothy, ses amis et le maire de Bonvillard se sont exprimés pendant de longues minutes pour lui rendre hommage. Beaucoup d'émotion lors de la cérémonie : la tristesse, le chagrin, mais aussi de la colère après ce drame.

Certains parlent des bons moments passés avec Timothy, surnommé Boby à plusieurs reprises.

"Il existe des coups de foudre en amour, mais avec lui c'était le coup de foudre amical, il restera à jamais dans mon cœur [...] Tous tes amis t'aiment fort et tu vas fort nous manquer" - "Lily", la meilleure amie de Timothy

D'autres espèrent que "justice sera faite" sur la mort tragique de Timothy.

Les musiques préférées de Timothy

A l'extérieur de l'église, une centaine de personnes est venue assister à la cérémonie. Certaines ont déposé des gerbes de fleurs sur l'herbe. La photo de Timothy est exposée sur des arbres dont les troncs ont été recouverts de pétales de roses.

Entre les hommages, les enceintes diffusent les musiques préférées du jeune Savoyard : Manu Tchao, S-crew et The Prince Karma.

Après la cérémonie, les personnes présentes se recueillent autour du cercueil de Timothy. L'une d'elles joue le morceau Zelda's Lullaby provenant du jeu vidéo Zelda Ocarina of Time. Une berceuse pour apaiser et honorer la mémoire du jeune Timothy.