Les "petits bourgeois du clash" (comme le Procureur de la République de Créteil les a surnommés) ont été condamnés ce mardi à 18 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Créteil, suite à la bagarre survenue à l'aéroport d'Orly au mois d'août.

Ils devront également s'acquitter d'une amende de 50.000 euros. Une peine similaire pour les deux rappeurs, supérieure aux réquisitions du Procureur qui avait estimé lors de l'audience le 6 septembre dernier que cette "cette confrontation physique" était le fruit du hasard, "qu'il n'y a pas eu de guet-apens" le 1er août dernier dans le hall 1 de l'aéroport d'Orly. Leurs neuf proches jugés en même temps pour avoir participé à la rixe ont écopé de peines allant jusqu'à 12 mois d'emprisonnement.

Les deux camps se sont renvoyés la balle

Lors de l'audience, les deux clans avaient répétés qu'ils n'avaient fait "que se défendre". Selon Kaaris et ses proches, Booba aurait proféré des insultes et c’est à ce moment là que le clash entre les deux hommes a démarré. "Je n’avais pas le choix, je n’aurai pas dû me lever mais je n’ai fais que me défendre", avait déclaré Kaaris ajoutant que "venant de Booba, ça ne m’étonne pas, il ne fait que ça : insulter les gens".

De leurs côtés, les avocats de Booba s'étaient évertués à démontrer que c’est bien Kaaris et ses proches (alors assis sur des fauteuils) qui sont allés au contact de Booba.

Dégâts matériels et retards de vol

Cette bagarre avait fait des blessés légers dans chaque camp, plusieurs vols avaient été retardés et les dommages causés ont été estimés à plus de 50.000 euros.

Booba est attendu pour un concert ce samedi 13 octobre à la U Arena de Nanterre.