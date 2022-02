Boom des ventes de châteaux en Sarthe

Les châteaux ont la cote ! En Sarthe, ces propriétés de luxe se vendent de plus en plus depuis la crise sanitaire. Si bien que l'offre est devenue "faible", selon un agent immobilier spécialisé dans les "demeures exceptionnelles".

Saviez-vous qu'il existe des agences immobilières spécialisées... dans les châteaux ? C'est le cas de l'agence Le Nail, qui vend des "demeures exceptionnelles" dans l'ouest de la France : châteaux, manoirs, hôtels particuliers... Et au sein de ce marché de luxe, la Sarthe est un département prisé notamment grâce à sa localisation "à la croisée des routes". Si bien qu'il y a de moins en moins de biens sur le marché... Une raréfaction surtout liée à la pandémie, détaille Hervé de Malaissye, le directeur général de l'agence Le Nail.

Bonjour Hervé de Malaissye. Comment la demande de châteaux a évolué depuis la pandémie ?

La pandémie a généré un surcroît d'intérêt pour la Sarthe, car notre département est facilement accessible de partout, notamment Paris. On le sait, le confinement a également fait perdre de l'intérêt aux villes : lorsque tous les restaurants sont fermés, les cinémas, les magasins... Les gens se disent : mais qu'est ce qu'on fait ?! Alors que si vous parlez de cette période de confinement avec des gens qui étaient à la campagne, ils disent avoir vécu quasiment normalement.

Qui achète et qui est intéressé par ces demeures ? Est ce que là-aussi, il y a une évolution ?

Pas forcément. La pandémie a accéléré le processus de décision, c'est à dire que beaucoup de gens qui s'interrogeaient encore ont finalisé leur projet. Il y a eu néanmoins de nouveaux acquéreurs qui ont décidé de changer de vie, notamment compte tenu des niveaux de prix de l'immobilier à Paris. Car c'est la clientèle parisienne qui est principalement représentée chez nos acquéreurs. Cette clientèle a un fort pouvoir d'achat, ce qui lui a permis de concrétiser assez rapidement.

La clientèle parisienne est particulièrement représentée chez nos acquéreurs." - Hervé de Malaissye, agent immobilier et directeur de l'agence Le Nail

Face à tous ces changements, comment est l'offre aujourd'hui en Sarthe?

L'offre est faible. Il y a eu beaucoup de ventes ces derniers temps. On vit aussi une nouvelle situation : des propriétaires ont décidé de retirer leur bien de la vente. Ils se sont ravisés et ont changé leur façon de vivre.

L'autre nouveauté, c'est que certains ont trouvé des repreneurs plus jeunes. La jeune génération, si je puis dire, était auparavant plus attirée par les voyages, par l'achat de propriété à la montagne ou à la mer, que par l'achat des propriétés à la campagne, comme on peut en offrir dans la Sarthe. Mais finalement, ces jeunes générations ont révisé leurs attentes et font aussi le pas !