Borce : Six jeunes de 6 à 14 ans ont disparu d'un foyer pendant plusieurs heures

Six enfants du foyer Clair matin de Borce ont disparu pendant quelques heures ce mardi soir. Les trois plus jeunes sont rentrés tous seuls, les plus grands ont été retrouvés par les gendarmes.

Des enfants placés au foyer Clair matin de Borce ont fugué ce mardi soir, visiblement lors d'un jeu de cache-cache. Les trois petits, âgés de 6, 8 et 9 ans, et trois plus grands âgés de 12 et 14 ans, se sont échappés avant 20h. Les plus jeunes sont rentrés tous seuls, les plus grands ont été retrouvés par les gendarmes, avec un chien renifleur, vers 22 heures.

L'inquiétude des parents s'est exprimée sur Facebook

Aurélien, le beau-père de deux plus jeunes fugueurs, s'est rendu compte que les enfants n'étaient pas là en passant un coup de fil ce mardi soir. Il a lancé un appel sur Facebook dans la soirée. L'encadrement du foyer n'a, pour le moment, pas répondu à nos sollicitations.