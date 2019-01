Bordeaux: 12 à 14 ans de prison requis contre Vincent Leroyer, poursuivi pour viol et agressions sexuelles

Bordeaux, France

Entre 12 et 14 ans de réclusion ont été requis ce mercredi matin contre Vincent Leroyer, ancien champion de France de natation et ancien manager du Rouen Hockey Club, jugé depuis lundi à Bordeaux par la cour d'assises de la Gironde pour viol et agressions sexuelles commis entre 1986 et 1996 sur cinq jeunes hockeyeurs.

"Un pédophile, dans l'imaginaire populaire, c'est quelqu'un d'extérieur à la famille, qui porte un imperméable à la sortie de l'école, a expliqué l'avocat général. Mais c'est une image d'Epinal, une image erronée. Vincent Leroyer a le profil d'un pédophile." Pendant plus d'une heure, Martine Cazaban a dressé le portrait d'un hommage au double vissage, avec "sa stature officielle de gloire locale", et sa face cachée, un homme qui a "mystifié les familles". Elle a notamment salué le courage des cinq parties civiles, "qui ont osé parler, alors que d'autres à Rouen n'ont pas pu dépasser le sentiment de honte".

Oui, c'est un pédophile, qui a avancé masqué - Martine Cazaban, l'avocat général dans son réquisitoire

"Votre passé vous a rattrapé, a-t-elle déclaré à l'accusé, comme s'il y avait une justice immanente. Il faut arrêter de dire que ce n'était que de l'affection, vous avez pris du plaisir". "Je vous demande de la condamner pour l'ensemble des faits, même s'il continue à nier le viol par sodomie, a-t-elle poursuivi se tournant vers les jurés. Car celui qui l'accuse de viol, le plus jeune et celui dont le parcours a été ensuite le plus cahotique, exprime un ressenti qu'on ne peut pas inventer".

"Un pédophile, qui avançait masqué"

Elle leur a demandé de prendre en compte la personnalité de l'accusé; mais aussi "_la multiplicité des victimes", l_es cinq parties civiles dans ce procès et "d'autres" pour lesquelles les faits sont prescrits. "Il faut aussi prendre en compte la multiplicité, la gravité des faits et leur pérennité sur plusieurs années". "Certes, les faits sont anciens, mais les cicatrices ne sont pas refermées. Pour eux, le temps n'a pas de prise, la douleur est toujours la même.", a-t-elle conclu.

Pour la défense, maître Etienne Noël, tout en reconnaissant la gravité des faits reprochés à son client, a évoqué son histoire familiale, ses complexs physiques, qui peuvent donner un début d'explications à ses actes. "La façon dont ils se sont déroulés, de manière occulte, montrent qu'il a agi avec un grand sentiment de honte". Il leur a demandé une peine "plus équilibrée" en soulignant que l'accusé était suivi d'un point de vue psychologique et psychiatrique et qu'il n'y avait pas eu d'autres agressions sexuelles sur mineurs depuis son départ de Rouen en 1996. "Je sais que je rêve, mais le plus adapté serait une peine de prison assortie de sursis, avec obligations de soins".

Le jury s'est retiré en début d'après-midi pour délibérer. Le verdict est attendu mercredi en fin d'après-midi.