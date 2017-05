Bordeaux : 400 voitures aux pneus crevés, les habitants dégoûtés

Depuis le début de la semaine, près de 500 véhicules de la métropole bordelaise se retrouvent à plat. Dans des rues entières, les pneus - côté route - des voitures stationnées sont systématiquement crevées. La police s'active alors que les riverains râlent.

Qui s'amuse à crever les pneus de centaines de véhicules autour de Bordeaux ? Cela a commencé en début de semaine dans les quartiers de Caudéran, à Mérignac et au Bouscat. Puis le lendemain cela a continué autour de Bruges et d'Eysines, et voilà maintenant que Villenave d'Ornon et Cenon, rive droite, sont aussi touchés. Toujours le même mode opératoire, une entaille de 2 centimètres environ dans le pneu avant et le pneu arrière côté rue.

L'œuvre d'une bande ou d'un déséquilibré

Ce sont des quartiers et des rues plutôt cossues et habituellement très calmes qui sont surtout touchées. D'où l'incompréhension des victimes. Vincent par exemple, il a retrouvé sa voiture sur le flanc ne comprend pas : "Je suis dégoûté ! Caudéran c'est quand même hyper tranquille normalement, et là une quinzaine de voiture sont concernées juste dans ma rue. J'ai finalement appris que c'était même au moins 200 voitures !" 200 dans la nuit de lundi à mardi, quasiment autant dans la nuit suivante. Alors la police mène son enquête. À Bruges, Isabelle, elle aussi touchée n'a pu leur donner que de maigres indices : "Il y a des oies sur un terrain juste à côté de la maison, et les oies c'est un peu comme les chiens : dès que quelqu'un s'approche, elles font beaucoup de bruit. Elles ont hurlé vers une heure du matin la nuit où cela s'est passé, c'est tout ce qu'on a pu dire aux enquêteurs...."

La police n'écarte aucune piste, celle d'une bande organisée ou d'un déséquilibré agissant seul. Annie et Jacques passent devant une voiture à plat en promenant leur chien, ils ont leur propre explication : "Peut-être à cause des élections... D'après un de nos voisins, en 2005 au moment des élections Européennes c'était aussi arrivé".

Réveil sympa ce matin par la voisine, pour me prévenir que toutes les voitures dans la rue se sont fait crever les pneus. Je me recouche... — Chlorophyle (@Chlorophylienne) May 3, 2017

Les garagistes débordés

Conséquence à ce vandalisme à répétition, les garages alentours sont débordés. Jacques Chennebault a eu du mal à fournir : "Cela n'arrêtait pas, j'ai reçu des dizaines de coups de fils. J'ai vite été débordé et à force, j'ai renvoyé les gens chez des collègues, au plus proche de chez eux". Lui craint que le phénomène ne donne l'idée à d'autres et continue de se propager. Avec à chaque fois à la clé pour les victimes, une facture pouvant aller de 150 à plus de 300 euros.

L'enquête est entre les mains de la police mais les pistes sont pour l'instant très maigres. Dans les premières heures après les faits, les commissariats ont été débordés par les gens venus pour porter plainte. "J'ai aucun espoir qu'ils attrapent les coupables, souffle Vincent, parce que sans vidéo de surveillance dans les rues touchées cela va être compliqué".