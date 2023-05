Bordeaux : cinq militants CGT interpellés après des coupures de courant contre la réforme des retraites

"Une réponse complètement disproportionnée et inacceptable. C'est de l'intimidation pure et dure, orchestrée par le gouvernement et le patronat" dénonce Stéphane Obé, secrétaire départemental de la CGT en Gironde alors que cinq militants de la CGT ont été arrêtés à leur domicile, à 6h du matin ce mercredi. Selon le syndicaliste, le secrétaire général de la CGT Énergie en Gironde, Christophe Garcia, fait partie des militants arrêtés. La CGT a organisé un rassemblement pour dénoncer ces arrestations ce mercredi matin à 11h devant l'hôtel de police de Bordeaux.

ⓘ Publicité

Le parquet a confirmé à France Bleu Gironde que cinq arrestations avaient été menées sans préciser l'identité des gardés à vue. Il a en revanche indiqué que ces arrestations sont liées à des coupures de courant menées par des opposants à la réforme des retraites à Bordeaux. Le 4 avril dernier, 20 000 habitants avaient été privés de courant temporairement par une action militante. L'enquête avait été confiée à la Sûreté départementale.