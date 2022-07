500 personnes disent non au racisme et à l'extrême-droite après les violences quartier Saint-Michel à Bordeaux

Environ 500 personnes se sont rassemblées ce vendredi soir dans le quartier Saint-Michel à Bordeaux pour dire non au racisme et à l'extrême droite, après les agressions de la semaine passée.

Plusieurs associations et syndicats, notamment la Ligue des droits de l'homme ou SOS Racisme ont organisé un rassemblement ce vendredi soir pour dire non au racisme et à l'extrême-droite dans le quartier Saint-Michel à Bordeaux. 500 personnes environ ont répondu à l'appel aux cris de "Pas de quartier pour les fachos, pas de fachos dans les quartiers" ou de "Tout le monde déteste les fachos". Un rassemblement, puis une marche dans le quartier, une semaine après les violences qui y ont été commises, où provocations, insultes, cris de singe et saluts nazis avaient marqué la nuit.

Des violences à caractère raciste et xénophobe selon des riverains qui avaient filmé la scène et Amine Smihi l'adjoint à la sécurité du maire de Bordeaux. L'enquête se poursuit selon le parquet de Bordeaux, qui n'a pas répondu aux sollicitations de France Bleu Gironde ce vendredi.