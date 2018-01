Le tribunal correctionnel de Bordeaux a prononcé mardi des peines allant de 6 ans à 18 mois de prison contre quinze membres d'un réseau d'escroquerie à la carte bancaire. Ce réseau a opéré entre avril 2013 et mai 2016, principalement dans les Landes et au Pays basque.

Bordeaux, France

Entre avril 2013 et mi-mai 2016, plus de 6.900 cartes bleues ont été contrefaites et utilisées, pour plus de 1,2 million d'euros de retraits réalisés, et 2,6 millions d'euros de retraits tentés dans le Sud Ouest, principalement au Pays Basque (Bidart, Hasparren) et dans les Landes (Saint-Vincent-de-Tyrosse, Capbreton), Léon, et dans le Sud Est de la France (Bouches-du-Rhône, Vaucluse). Mardi, après une semaine de procès, le tribunal correctionnel de Bordeaux a prononcé contre les quinze membres du réseau des peines allant de 6 ans à 18 mois de prison pour escroquerie en bande organisée.

Près de 7000 cartes piratées

A l'audience, les prévenus ont détaillé les phases du "skimming" - de l'anglais "skim = écrémer", un type de fraude à la carte bancaire, en pleine explosion sur la décennie 2004-2014. Les membres du réseau, envoyés sur le terrain, étaient chargés d’équiper les distributeurs automatiques de billets (DAB) de dispositifs d’enregistrements des données de cartes bancaires pour capter le code secret des utilisateurs. Ensuite, les escrocs encodaient des cartes vierges et s’en servaient pour retirer du liquide.

Bénéfice mensuel pour le réseau : entre 15.000 et 30.000 euros

Au plus fort de leur activité en 2015, deux prévenus ont admis que leur réseau dégageait un bénéfice mensuel compris entre 15.000 et 30.000 euros. Si ce réseau opérait principalement dans le Sud Ouest et le Sud Est de la France, des retraits via cartes "réencodées" ont même effectués jusqu'aux Etats-Unis, en Thaïlande, ou encore au Pérou.