Bordeaux : six mois de prison avec sursis pour un médecin poursuivi pour agression sexuelle sur une patiente

Un médecin bordelais à la retraite a été condamné mardi à six mois de prison avec sursis. Cet ancien généraliste à la fois homéopathe et acupuncteur a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une de ses patientes. Il lui avait demandé de se déshabiller puis s'était mis à son tour tout nu.

Le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné ce mardi un ancien médecin bordelais à six mois de prison avec sursis pour agression sexuelle sur une de ses patientes. Des faits qui se sont déroulés dans son cabinet de la rue esprit des lois de mars à juin 2013.Il avait demandé à sa patiente de se déshabiller pour la soigner puis s'était mis à son tour tout nu.

Il nie l'agression mais défend une manière différente de soigner

Durant son procès mi-février, le médecin s'était défendu de tout geste sexuel. Il s'agissait de soins. A la fois homéopathe et acupuncteur, Denis GASTEUIL a toujours été atypique dans sa manière d'exercer a défendu son avocat. Il demandait à des patientes de se dénuder pour mieux soigner après avoir pris en compte leur morphologie complète. Ses séances d'acupuncture se déroulent sans aiguilles mais avec les doigts sur des points le plus souvent placés autour du sexe et des fesses. Quand il reçoit cette patiente dépressive venue du Lot et Garonne, il se déshabille à son tour pour se mettre sur un pied d'égalité avec elle, pour qu'elle ait confiance en elle. Mais il reconnait durant son procès que c'était une ânerie. Malgré les excuses, la patiente a porté plainte. Une semaine après son procès, le retraité est venu au tribunal entendre sa condamnation accompagné de sa femme. Le couple est reparti comme il était arrivé, mains dans la mains. Le médecin retraité ne sait pas encore si il fera appel d'un jugement conforme aux réquisitions.Le tribunal correctionnel de Bordeaux a assorti la peine d'une obligation de soins et d'une mise à l'épreuve de 3 ans.