Bordeaux, France

Les secours ont été appelés un peu avant 18 heures ce dimanche. Alertés par un "tic-tac", qui s'échappait d'une poubelle, rue des Frères-Bonie à Bordeaux. Ils ont fait exploser l'engin... C'était en fait le bruit d'un GPS.

Mais le périmètre a dû être sécurisé par la police et les pompiers. La circulation du tram A a été interrompue entre Sainte-Catherine et Mériadeck. Ainsi que la circulation routière entre le cours d'Albret et la place Pey Berland.