Bordeaux : après l'agression d'un patron de bar à Saint-Michel, "pourvu que les choses changent"

Après l'agression d'un patron de bar du quartier Saint-Michel à Bordeaux dans la nuit de mardi à mercredi, le préfet de Gironde a promis de renforcer la présence policière. Les commerçants mobilisés contre les incivilités et le trafic de drogue sont maintenant dans l'attente de réels résultats.

Les promesses seront-elles tenues ? C'est la question que se posent les commerçants vent debout contre les incivilités et le trafic de drogue quartier Saint-Michel. Leurs représentants ont été reçus ce jeudi matin par le préfet de Gironde car dans la nuit de mardi à mercredi, le patron du bar El Boqueron rue des Faures s'est fait violemment agresser. Il venait de participer à une manifestation des commerçants et des riverains qui se plaignaient des incivilités et du deal de drogue grandissant dans le quartier.

"On espère"

"C'est une bonne nouvelle d'avoir été entendus par le préfet, estime Emmanuel, gérant du restaurant le Moony place Meynard. Mais c'est compliqué aujourd'hui de dire avec les politiques s'ils vont faire ce qu'ils disent. On espère". Le préfet Pierre Dartout tient à rassurer les commerçants en soulignant que les forces de l'ordre ne sont pas restées "inactives" ces derniers mois, "pleinement conscientes de la situation à Saint-Michel". Selon les autorités depuis janvier, la police a effectué 437 interventions et 402 interpellations dans le quartier.

"On ne baissera pas les bras"

"La police vient certes, mais à des heures précises. Il faut qu'ils fassent des va-et-vient toute la journée ! souhaite Nadia, vendeuse dans une pâtisserie orientale rue des Faures. Et si rien ne change, elle ne pense pas que le trafic s’affaiblira. "Vous savez, ça parle dans le quartier. Ils savent à quelle heure les policiers sont là et disparaissent. Quand la police part, ils réapparaissent. Pourvu que les choses changent". Elle attend de voir maintenant si les mesures de sécurité seront vraiment renforcées.

"Je me dis qu'à force d'insister, on va tomber sur des pouvoirs publics susceptibles de nous trouver des solutions, espère quant-à-elle Sabine, co-gérante de la pharmacie place Meynard. On ne baissera pas les bras, ça nous renforce dans notre envie d'améliorer la qualité de vie de ce quartier, mais il faut que les choses se fassent vite." La mairie de Bordeaux a indiqué que les forces de police municipale restent concentrées sur le quartier Saint-Michel depuis le début de l'année, mais qu'il faut poursuivre les efforts. Une caméra de surveillance rue des Faures pourrait être installée prochainement.