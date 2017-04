Bordeaux - "Ça se voit pas que je m'évade?", un détenu condamné à un mois de prison ferme pour tentative d'évasion

Un détenu de la prison de Gradignan a tenté de s'évader en septembre dernier. Il est condamné à un mois de prison ferme par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux vendredi. L'homme était déjà condamné pour une série de vols.

Une affaire d'évasion vendredi au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux. Des faits qui ont eu lieu en septembre dernier, à la prison de Gradignan. C'est le moment de la promenade. Il y a des travaux dans la cour. Le détenu en profite pour tenter de s'évader. Il escalade plusieurs barrières et grillages successifs, traverse un terrain de sport et alors qu'il a grimpé la moitié d'un grillage, le gardien de prison arrive et lui demande ce qu'il fait. "Ça se voit pas que je m'évade", balance le détenu. Une phrase qui a fait rire les personnes présentes à l'audience ce vendredi. L'homme sera condamné à un mois de prison ferme, ajouté à la peine qu'il purge en ce moment. Cela s'est produit sans violence, sans aucune atteinte aux surveillants. Surtout, l'homme a immédiatement reconnu les faits. Le juge s'est plutôt intéressé au profil du prévenu: un voleur récidiviste, son dossier recense près de 90 vols. L'homme a le visage un peu fermé, accablé par l'énumération de tous les cambriolages dont il a été jugé coupable. "On ne voit que le mauvais côté des choses", martèle-t-il dans le box. Le procureur insiste, il faut que le prévenu se souvienne de cette audience. Pour ne pas recommencer déjà, et surtout pour se réinsérer à sa sortie. Dernière note d'humour pour le détenu, il secoue les pantoufles qu'il porte. Difficile d'essayer encore de s'évader avec ça aux pieds.