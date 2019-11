VIDÉO - Chute de pierres à Bordeaux, la rue Sainte-Catherine bloquée

Bordeaux, France

Des pierres se sont détachées d'un immeuble rue Sainte-Catherine et sont tombées en contrebas ce jeudi matin, aux alentours de 11 heures.

Un périmètre de sécurité a été mis en place entre le début de la rue et le numéro 10. Un passage sur le côté devrait cependant bientôt être dégagé pour laisser circuler les piétons.

"On s'est inquiétés quand on a entendu le bruit, vu la conjoncture actuelle on s'est demandé ce que c'était" témoigne Sandrine, employée de la Pharmacie Principale, située juste à côté. "Heureusement il n'y avait personne en dessous !"

Le témoignage de Sandrine qui travaille dans la pharmacie d'à côté. Copier

A midi et quart, les pompiers étaient toujours en intervention sur place.