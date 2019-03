Bordeaux, cible de l'acte XX des gilets jaunes : 5000 manifestants

Bordeaux, France

Bordeaux sous très haute surveillance pour ce vingtième samedi de mobilisation des gilets jaunes. La préfecture de la Gironde, "au regard des risques avérés de dégradations et de violences", a interdit de manifester dans une trentaine de rues et de places, et le maire de Bordeaux Nicolas Florian a décrété la "ville morte" pour prévenir la présence des casseurs attendus en nombre. Ce qui n'a pas empêché la venue d'environ 5000 manifestants en jaune, dont Eric Drouet et Jérôme Rodriguez, deux des figures du mouvement. C'est le double de la semaine passée.

Les premières tensions sont apparues sur le cours Victor Hugo, après que les manifestants aient été refoulés de la rue Ste Catherine par les forces de l'ordre.

Le cortège s'était élancé de la place de la Bourse vers 15h. Direction la gare St Jean, où ils ont été accueillis par les CRS bloquant les accès aux rails. Les manifestants ont ensuite repris leur marche vers la place de la Victoire, pourtant déclarée interdite; puis la rue Ste Catherine, où les forces de l'ordre ont barré le passage à l'angle du cours Victor Hugo.

