Bordeaux : cinq hommes en garde à vue après avoir tiré sur un jeune dans le quartier de Chantecrit

Cinq hommes ont été placés en garde à vue jeudi en fin d'après-midi après une série de coups de feu dans le quartier Chantecrit à Bordeaux. Un jeune homme de 24 ans a été grièvement blessé par balles à la poitrine, son pronostic vital était engagé jeudi soir.

Les faits se sont déroulés près du city stade et du parc Chante-Grillon dans le quartier de Chantecrit, en milieu d'après-midi. Cinq hommes à bord d'une voiture, s'approchent de la victime et lui tirent dessus, indique le parquet de Bordeaux. Le jeune homme de 24 ans, gravement blessé par deux balles dans la poitrine, est ensuite pris en charge par des personnes sur place et emmené à la clinique de Bordeaux Nord. Son pronostic vital était engagé hier soir.

Vers 16h30, la police est alertée par des témoins et se rend sur place. L'immatriculation de la voiture est communiquée aux enquêteurs, ce qui permet l'interpellation rapide des cinq hommes toujours à bord du véhicule. Les suspects, âgés entre 20 et 40 ans environ, ont été placés en garde à vue, sous la qualification de tentative d'assassinat précise le parquet. L'enquête a été confiée à la direction interrégionale de la police judiciaire de Bordeaux.