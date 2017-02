Bordeaux : un employé d'une société de garde d'enfants soupçonné de pédophilie

Un homme travaillant dans une société de garde d'enfants à domicile, a été mis en examen pour agressions sexuelles sur mineurs. Il a été interpellé avec 4 autres individus dans le cadre d'une opération des gendarmes spécialisées en cybercriminalité de la section de recherches de Bordeaux.

L'enquête a été bouclée il y a dix jours, après une veille et une traque menée sur internet par le groupe cybercriminalité de la section de recherches de Bordeaux créé il y a un an, notamment pour surveiller le réseau "peer to peer" (d'échanges directs de données informatiques). Les cinq hommes arrêtés, sont soupçonnés d'avoir téléchargé 15 000 images à caractère pédopornographiques.

1 homme soupçonné d'agressions sexuelles de mineurs

Parmi les cinq individus interpellés, un employé d'une société de garde d'enfants à domicile. Des images à caractères pédopornographiques ont été retrouvées sur son ordinateur. Sa fonction lui permettant d'être en contact avec des enfants, l'enquête se poursuit. Il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.

Pas de professeur des écoles parmi les interpellés précisent les gendarmes

Ces cinq hommes n'ont aucun lien entre eux. Ils ont été interpellés puis entendus, séparément, en garde à vue après la saisie de leurs ordinateurs à leur domicile, dans la grande périphérie de Bordeaux. Tous sont parfaitement insérés et n'avaient jamais fait parler d'eux jusqu'ici. Il n'y a pas de professeur des écoles, précisent les gendarmes, mais un retraité, et quatre salariés âgés d'une trentaine d'années. Quatre interpellés sont convoqués en avril devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Ils encourent deux ans de prison et 30 000 euros d'amende pour la détention d'images pédopornographiques.