Bordeaux : condamnés, les deux frères cambrioleurs s'énervent au tribunal

Il a fallu cinq gendarmes pour les calmer et les sortir du box des accusés. Deux frères venaient d'être condamnés pour des cambriolages la nuit du Nouvel An dans des communes de l'Entre-deux-mers.

18 mois de prison dont un an ferme pour l'un, 70 heures de travaux d'intérêt général pour l'autre : deux frères ont été condamnés en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Bordeaux ce mardi. Ils avaient été interpellés à Beguey dans l'Entre-deux-mers en Gironde la nuit du Nouvel An. Ils avaient cambriolé plusieurs maisons à Baurech et Saint Caprais. Ils avaient ensuite pris la fuite sur un scooter qu'ils avaient également volé.

Les objets dérobés jetés pendant leur fuite

Alertés, des hommes des pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Bouliac et de Langon les ont pris en chasse. Se sentant poursuivis, ils se sont délestés de leur faible larcin. Ils étaient en outre porteurs de munitions. Mécontents à l'énoncé de leur condamnation, les deux frères se sont violemment rebellés. Il a fallu cinq gendarmes pour les sortir du box du tribunal correctionnel.