Bordeaux : des actes de vandalisme sur le site du cirque Romanes

Dans la nuit de samedi à dimanche, le cirque Romanes installé au parc des Angéliques à Bordeaux a été victime d'actes de vandalisme. Le chapiteau n'a pas été touché.

Delia et Alexandre Romanes sont sous le choc. Des dégradations ont été commises dans la nuit de samedi à dimanche sur le site du cirque Romanes installé jusqu'au mois de mars sur le parc des Angéliques à Bordeaux. Le chapiteau n'a pas été touché mais les 2 algécos qui sont installés à proximité ont été forcés et dégradés; les frigos, où se trouvaient plus de 1500 euros de nourritures, ont été entièrement vidés. Il s'agit d'un acte complètement gratuit puisque la nourriture a été disséminée sur place.

La mairie de Bègles, propriétaire des 2 baraquements, a décidé de porter plainte. C'est la première fois que le cirque Romanes, le cirque tzigane, est victime d'actes de vandalisme à Bordeaux où il se rend souvent; en revanche, dans le XVIè arrondissement de Paris où il s'était installé en 2015, il avait du faire face à de sérieuses dégradations et même des propos racistes. Une pétition avait été lancée pour défendre Delia et Alexandre Romanes.

Ces actes de vandalisme ne remettent pas en cause les représentations bordelaises du cirque Romanes qui se poursuivent jusqu'au 30 avril 2017.