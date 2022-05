Bordeaux : des braconneurs "pieds nickelés" devant la justice

Ce sont 3 amis d'enfance, passionnés d'armes et de chasse qui comparaissent côte-à-côte à la barre. Des "amoureux de la nature" disent-ils, sauf qu'ils n'ont pas de permis et qu'ils ont commis une multitude d'infractions : chasse de nuit, en véhicule, avec lampe torche et des munitions interdites.

A leur domicile les enquêteurs ont saisis des dizaines d'armes, des kilos de viande dans les congélateurs et une série de photos qui répertorient les massacres. Car oui, ces braconneurs se vantaient de leurs aventures nocturnes sur les réseaux sociaux. Sur une photo ils posent tous les trois avec un trophée de cerf criblé de chevrotine.

C'est une ex-petite amie qui les a dénoncé, horrifiée par ces photos où apparaissent des dizaines de cadavres de chevreuils, sangliers, lapins et renards. "C'était n'importe quoi" reconnait l'un d'entre eux. "On était en plein confinement, on voulait juste se changer les idées". "Ah oui, c'est vrai" note le président du tribunal, "j'avais oublié cette infraction" : non respect du confinement.

Des peines de 1 an de prison dont 3 mois ferme ont été requis. Le jugement a été mis en délibéré au 13 juin prochain.