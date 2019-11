Bordeaux : des centaines de bouteilles de vins de prestige cambriolées

Une enquête est ouverte après un casse à plus de 500 000 € le week-end dernier à Bordeaux. Les faits se sont déroulés au domicile d'un courtier en vins bordelais confirme la police. Plus d'une centaine de caisses de grands crus classés ont été dérobés.

Bordeaux, France

Une enquête est ouverte confirme la police ce vendredi après le cambriolage au domicile d'un courtier en vins à Bordeaux. Les voleurs se sont introduits dans sa cave à vin entre le 2 et 3 novembre et ont dérobé plus d'une centaine de caisses de grands crus classés, des vins prestigieux comme Petrus ou Château Margaux. Des bouteilles pouvant coûter des dizaines de milliers d'euros selon les millésimes. Le préjudice est estimé à 500 000 €.

Un cambriolage discret

C'est le propriétaire lui-même qui aurait découvert le vol dimanche en fin de journée, le voisinage ne se serait rendu compte de rien. L'enquête est confiée à brigade de répression du banditisme, division de la police judiciaire de Bordeaux.

Ce n'est pas la première que les enquêteurs font face à ce type d'affaire en Gironde. En 2007 par exemple plus de 3 000 bouteilles de grands crus avaient été dérobées dans l'entrepôt d'un négociant à Bordeaux pour un préjudice estimé à 600 000 €. En 2014, un autre braquage avait eu lieu dans un château du Libournais, 600 bouteilles avaient été volées.