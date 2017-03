Bordeaux : des étudiantes en insécurité sur le campus de Pessac

De plus en plus d'étudiantes vivant sur le campus se plaignent d'une insécurité grandissante. Un problème que l'Université prend très au sérieux et souhaite trouver des solutions dans le cadre d'un plan de rénovation.

La sécurité en question sur le campus de Pessac-Talence-Gradignan. De plus en plus d'étudiantes vivant sur le domaine universitaire se plaignent d'une insécurité grandissante en soirée : harcèlement, agression, exhibition, des faits qui ne sont plus des exceptions. Certaines d'entre elles sont venues témoigner lors d'une réunion d'information publique dans les locaux de Sciences-po.

C'est arrivé qu'on me suive, qu'on vienne jusqu'à frapper chez moi car on m'a suivi. Chiarra On peut se dire non c'est à 21 heures çà ne craint pas...et bien oui à 21H le campus c'est un lieu très opaque avec des histoires d'exhibitionnisme et des femmes qui ont très peur sur leur lieu d'études. Louise

L'université de Bordeaux souhaite recueillir les témoignages des étudiantes dans le cadre d'un plan de rénovation du campus. Et dans les prochaines semaines des marches exploratoires vont être organisées, c'est à dire que ces jeunes femmes vont montrer concrètement sur le terrain les endroits qui font peur.

Des observations qui seront transmises ensuite au futur aménageur du campus. Le futur plan de réaménagement doit s'étaler jusqu'en 2021.