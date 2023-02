Bordeaux : des militants de l'ultradroite en garde à vue après les violences racistes à St Michel

C'était dans la nuit du 24 au 25 juin 2022, un groupe d'individus avait insulté, provoqué et agressé des personnes dans le quartier Saint-Michel de Bordeaux . Des actes à "caractère raciste et xénophobe", "une ratonnade" selon des témoins de la scène. Depuis le 22 février, sept personnes sont en garde à vue au commissariat de Bordeaux. "Des militants politiques de l'ultra-droite" confirme le parquet de Bordeaux. Ils sont entendus en garde à vue pour violences aggravées par trois circonstances (en réunion, avec arme et en raison de l'origine ethnique), violences en réunion et outrages sexistes et en réunion. Ils seront déférés ce vendredi 24 février. Parmi eux, deux doivent être jugés le 7 avril pour des actes LGBTphobes en marge de la marche des fiertés à Bordeaux en juin 2022.

ⓘ Publicité