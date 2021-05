Bordeaux : des policiers et pompiers pris à partie dans le quartier des Aubiers

Policiers et pompiers ont été pris à partie à quatre reprises entre mercredi après-midi et mercredi soir dans le quartier des Aubiers. "Il y avait manifestement une envie d'en découdre" estime Amine Smihi l'adjoint au maire de Bordeaux en charge de la sécurité.

Les incidents débutent vers 17h30 mercredi 19 mai dans le quartier des Aubiers à Bordeaux. Les pompiers interviennent pour un feu de voiture volée. Ils sont pris pour cible, avec les policiers venus en renfort, par une quarantaine de jeunes, qui leur jettent des projectiles. Deuxième épisode vers 20h, lors d'une patrouille dans le quartier. Une quarantaine de jeunes encore "qui avaient manifestement décidé d'en découdre" selon l'adjoint au maire de Bordeaux Amine Smihi, accueillent les forces de l'ordre avec des cailloux et des barres de fer. Les policiers répliquent à coup de lacrymogènes et flash-ball. Nouvel accrochage, vers 21h, poubelles incendiées ; pompiers empêchés d'approcher, les policiers reviennent et sont à nouveau pris à partie, visés par des tirs de mortiers d'artifice. Enfin, vers 22h30, alors qu'un feu d'appartement s'est déclaré, même scénario, des projectiles sont jetés sur les pompiers et policiers venus intervenir.

Un jeune âgé de 17 ans a été interpellé. Un fonctionnaire a été blessé, "juste parce que les policiers venaient aider les pompiers à éteindre des feux" se désole Eric Marrocq du syndicat Alliance qui ajoute "cette cité des Aubiers refuse les lois de la République".

